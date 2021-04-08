Туристов предупредили о мошенниках в Telegram-ботах

Россиян, планирующих путешествие, предупредили о мошенниках. Злоумышленники начали действовать через Telegram-боты. Об этом рассказал руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

По данным Group-IB, с весны 2020 года выросло число случаев мошенничества с использованием брендов курьерских служб и маркетплейсов. Позже к ним добавились и онлайн-сервисы бронирования отелей, а также аренды недвижимости и площадки по поиску попутчиков.

«В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы», — передало РИА «Новости» его слова.

По словам эксперта, с помощью Telegram-ботов можно создать идентичные страницы-клоны онлайн-сервисов с формой оплаты поездки или другой услуги. Предварительно, средний чек одной кражи составляет 500–1500 рублей. Если речь идет о покупке товара, то суммы могут достигать десятков тысяч рублей.

Существует несколько способов, которые помогут защититься от мошенников. Например, не нужно соглашаться на предоплату, а также следует вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, порекомендовал эксперт. Часто злоумышленники просят переходить именно на сайты.