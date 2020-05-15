Сбой в работе YouTube: пользователи не могли открыть главную страницу

Пользователи из нескольких стран пожаловались на плохую работу видеохостинга YouTube. Сбой произошел в ночь на 15 мая по московскому времени.

Как сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы у пользователей начались около 02:00 по Москве. Пик обращений пришелся на 02:14. Чаще всего на плохую работу сервиса жаловались жители США, Великобритании, Германии и Японии.

Плохо работал YouTube минувшей ночью и в России. Об этом сообщали, в основном, жители Москвы.

Большинство людей (около 80%) не могли открыть главную страницу YouTube. 17% сообщивших о неполадках не могли смотреть или транслировать видео. У 2% пользователей никак не получалось залогиниться.

Предыдущий сбой в работе YouTube зафиксировали 25 марта. Тогда 62% юзеров не могли запустить видео, а 37% — зайти на сайт.