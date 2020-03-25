Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

По данным сервиса, 62% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре видео. 37% юзеров пожаловались на трудности при загрузке сайта.

Технические неполадки в работе YouTube происходят в ряде стран, включая Россию, США, Францию, Великобританию, Германию и Бельгию.

20 марта в работе YouTube уже был крупный сбой. Тогда пользователи жаловались на функционирование сайта и просмотр видео.

Возможно, сбои связаны с тем, что YouTube понижает качество видеороликов для стран Европейского союза. Эта мера необходима из-за ситуации с коронавирусом. Большинство людей сейчас переведено на удаленную работу, поэтому могут возникнуть перебои с сетью.

Ранее вслед за видеохостингом, Facebook и Instagram объявили о снижении скорости потокового видео, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети.