Сбой произошел в работе YouTube

Пользователи заметили нестабильность работы видеохостинга YouTube. Многие из них не могут просмотреть ролики, у других не работает сайт, у третьих не получилось войти в свой аккаунт.

Жалобы на сервис зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает неполадки популярных в интернете ресурсов. Сбоить он начал утром 7 октября.

Источник фото: downdetector.com

Проблемы с просмотром видео возникли у 80% пользователей, 14% не смогли зайти на сам сайт, а 5% — в личный аккаунт на YouTube.

«Некоторые обложки видео не грузятся. Нет значка буферизации при загрузке. Значок громкости — сплошной белый блок, пока вы не наведете на него курсор», — описали в комментариях возникшие сложности.

Видеохостинг нестабильно работает по всему миру. Сложности с ним испытали жители США, Мексики и Бразилии, а также британцы, немцы, турки, японцы и голландцы.

Среди российских пользователей на YouTube пожаловались москвичи, петербуржцы, жители Волгограда и Ростова-на-Дону.

Утром среды на сбой жаловались и пользователи Telegram. Свою работу мессенджер восстановил довольно быстро.