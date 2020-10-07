Пользователи Telegram снова пожаловались на сбой
Неполадки зафиксированы примерно в 02:58. Об этом сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
С проблемами чаще всего сталкивались жители России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Италии и других стран.
Подключиться к серверу не сумели 67% пользователей, у 28% из них возникли сложности с отправкой и получением сообщений, у 4% — с авторизацией.
Судя по оставленным на портале комментариям, во многих государствах мессенджер снова заработал.
Проблемы с Telegram были всего несколько дней назад: 3 октября сервис около часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. За сбой в работе мессенджера извинился его основатель Павел Дуров. Он заметил, что благодаря исправлениям в сетевом программном обеспечении риски подобных ситуаций сведут к минимуму.