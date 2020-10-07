Пользователи Telegram снова пожаловались на сбой

В работе Telegram произошел сбой. Нестабильность мессенджера пользователи заметили в ночь с 6 на 7 октября. Это уже второй случай за последние несколько дней, когда сервис сбоит.

Неполадки зафиксированы примерно в 02:58. Об этом сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Источник фото: downdetector.com

С проблемами чаще всего сталкивались жители России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Италии и других стран.

Подключиться к серверу не сумели 67% пользователей, у 28% из них возникли сложности с отправкой и получением сообщений, у 4% — с авторизацией.

Судя по оставленным на портале комментариям, во многих государствах мессенджер снова заработал.

Источник фото: downdetector.com

Проблемы с Telegram были всего несколько дней назад: 3 октября сервис около часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. За сбой в работе мессенджера извинился его основатель Павел Дуров. Он заметил, что благодаря исправлениям в сетевом программном обеспечении риски подобных ситуаций сведут к минимуму.