Сбой произошел в работе приложения «Сбера»

Мобильное приложение «Сбербанка» дало сбой. Пользователи пожаловались, что онлайн-банк стал недоступен.

Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов, жалобы на проблемы с приложением «Сбербанка» начали поступать еще утром во вторник. Они достигли пика к 14:14, когда количество репортов о нестабильной работе онлайн-банка превысило шесть тысяч.

Проблемы наблюдаются в ряде городов России. В том числе у пользователей в Москве и Петербурге.

Большинство пользователей (43%) сообщили, что не смогли войти в приложение. Также поступило 35% жалоб на проблемы с мобильным банкингом. И 22% столкнулись с неполадками в онлайн-банкинге.

При попытке зайти в приложение появляется сообщение, что «Сбербанк онлайн» временно недоступен. Предлагается повторить попытку через 15 минут. При этом клиентам напомнили, что в магазинах по-прежнему можно оплачивать покупки картой, а в банкоматах — снимать наличные. При попытке провести операцию через приложение может появиться сообщение об ошибке.

Накануне глобальный коллапс произошел в работе сервисов Facebook. Мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagrаm на несколько часов перестали работать во всем мире. Вслед за ними «упали» Google, Amazon. Проблема также затронула Twitter и TikTok. Это назвали крупнейшим сбоем в истории. Программист Сергей Вакулин в беседе с «360» не исключил, что за этим могли стоять хакеры.