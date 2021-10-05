Программист не исключил, что за глобальным сбоем в соцсетях могут стоять хакеры

Крупнейший в истории Сети сбой в работе Fасеbооk, Instagram, WhatsApp могли устроить хакеры. Такое мнение высказал «360» программист Сергей Вакулин.

«Есть версия, что это хакерская атака, я больше склонен к этой версии. Здесь вопрос: кто? Либо это хакерская группировка определенная, либо в хакерской группировке еще дополнительно задействован сотрудник этой компании», — сказал он.

Вакулин заметил, что никакой проблемы в DNS нет.

«Если проблема в маршрутизации, то как, когда сотрудники выехали решать проблему, связанную со сбоем, в офис, то они долгое время не могли туда попасть из-за электронных замков. Им просто не давали пройти, у них бейджи не работали. Эти две системы — они никак не взаимосвязаны», — отметил собеседник «360».

Он предположил, что либо сотрудник, либо хакер мог проникнуть в управляющий компьютер, который управляет пропускным режимом. По его словам, как правило, бейджи прописывают, чтобы в дальнейшем предоставлять вход.

«Бейджи не работали, но сама система работала. Теоретически могу предположить, что, возможно, кто-то решил почистить записи в программном обеспечении, которое контролирует весь этот процесс», — добавил Вакулин.

В понедельник, 4 октября, во всем мире почти на семь часов перестали работать Facebook, Instagram, Whatsapp и ряд других сервисов.

Позже в компании Facebook заявили, что причина сбоя — конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах.