Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи Instagram сообщили о сбоях работы в приложении по всему миру. В том числе и в России. Об этом сообщил сайт Downdetector.

Также жалобы на работу социальной сети были в США, Великобритании, Франции и Румынии. Со сбоями столкнулись в Португалии, Германии, Италии, Испании и Турции.

Пользователи рассказали, что не всегда могли зайти в приложение. Кроме того, возникали проблемы при обновлении ленты и загрузке историй.

Ранее Instagram начал просить пользователей сделать видеоселфи, чтобы подтвердить личность. В ролике нужно показать лицо с разных углов. Такую проверку запускают при подозрительной активности аккаунта, чтобы бороться с ботами.

При этом в соцсети подчеркнули, что не используют технологию распознавания лиц. Видеоселфи нужно лишь для того, чтобы убедиться, что аккаунтом действительно пользуется реальный человек, а не бот. Сами видео просматривает команда соцсети — их хранят не более 30 дней.