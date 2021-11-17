Instagram начал запрашивать видеоселфи, чтобы подтвердить личность пользователя

Instagram начал просить пользователей сделать видеоселфи, чтобы подтвердить личность. В ролике нужно показать лицо с разных углов. Такую проверку запускают при подозрительной активности аккаунта, чтобы бороться с ботами.

О новых проверках начали писать пользователи Twitter, в том числе британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра.

По предварительной информации, Instagram начал тестировать сервис еще в 2020 году, однако остановил работу из-за технических проблем.

Instagram объяснил, что с помощью видеоселфи проверяет личность только при подозрительной активности аккаунта. Например, если пользователь неожиданно подписался на множество аккаунтов за секунды или поставил разом кучу лайков.

При этом в соцсети подчеркнули, что не используют технологию распознавания лиц. Видеоселфи нужно лишь для того, чтобы убедиться, что аккаунтом действительно пользуется реальный человек, а не бот. Сами видео просматривает команда соцсети — их хранят не более 30 дней.