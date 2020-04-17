Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи со всего мира столкнулись с нестабильной работой Facebook. Многие попросту не смогли зайти в свой аккаунт. Проблемы в основном возникли за рубежом — в США, Бразилии и в других странах.

Трудности со входом в учетную запись отметили 42% владельцев аккаунтов соцсети, сообщил портал Downdetector. Еще 57% пожаловались на работу сервиса в целом.

Сбой в основном коснулся жителей США, Бразилии, Перу и Японии. Неполадки в работе Facebook заметили в Австралии, Сингапуре и на Филиппинах.

Предыдущий сбой у Facebook был в первых числах апреля. Тогда сервис «упал» вместе с WhatsApp. А 6 апреля крупный сбой произошел у «Яндекса». Большинство пользователей не смогли открыть сайт, а у некоторых не получилось запустить сервис «Яндекс.Деньги».