Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем. Сейчас все уже в норме

У клиентов Сбербанка на несколько минут могли возникнуть трудности при использовании сервисов. Сейчас все банковские системы работают в штатном режиме. Об этом «360» сообщили в пресс-службе банка.

«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с замедлением в работе отдельных сервисов банка. В настоящее время все системы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — рассказали в пресс-службе.

Вечером пользователи пожаловались на работу сервисов банка в мониторинговом сервисе Downdetector. Сложности испытывали в основном жители западной и южной частей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах. Большинство из клиентов (68%) жаловались, что не могут войти в систему. Еще 19% сообщали о невозможности перевода денег, 12% сообщали о сбое всех сервисов.

Ранее в конце мая Сбербанк начал полноценную работу в Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты смогут переводить деньги в другие банки по номеру телефона без комиссии.