Сбербанк подключился к системе быстрых платежей

Сбербанк начал полноценную работу в системе быстрых платежей (СБП). 1 апреля был пробный перевод. Спустя почти два месяца кредитная организация подключила всю свою сеть к системе.

«У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых. Вчера он подключил всю свою сетку. Думаю, что с точки зрения с2с и с2b переводов это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций», — приводит ТАСС слова первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой.

В банке рассказали, что СБП работает в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на iOS и Android. Сбербанк планировал подключить все сети к сервису к началу июня. Свой план финансовая организация реализовала в срок.

В начале мая директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что россияне смогут бесплатно переводить по номеру телефона через СБП до 100 тысяч рублей. Этот лимит регулятор установил после анализа переводов граждан. Сумма 100 тысяч покрывает потребности при переводе денег родным.