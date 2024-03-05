Технологии 05 марта 2024, 14:22 «Сбер» запустил услугу установки приложения на iOS на дому «Сбер» добавил услугу по установке приложения на устройства с iOS Unsplash

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Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Теперь сотрудники кредитной организации будут выезжать на дом для установки их приложения на устройствах Apple. Информация об этом появилась на сайте кредитной организации.

«Теперь сотрудники банка помогут установить приложение „Учет Онлайн“ для доступа к „Сбербанк Онлайн“ на iOS», — указали в пресс-службе банка.

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Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера. Там же можно указать удобное время и место встречи с сотрудником.

Услуга доступна более чем в 200 городах России. Также сотрудники при необходимости помогут обновить или скачать приложение Сбербанка для гаджетов на Android.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина отметила, что пользователи стали часто обращаться с просьбой предоставить доступ к«Сбербанк Онлайн». За прошлый год сотрудники в офисах совершили пять миллионов установок приложения. А с начала 2024 года — почти один миллион, в том числе «Учет Онлайн».