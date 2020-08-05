Samsung показал новую серию смартфонов Galaxy Note20

Разработчики оснастили Galaxy Note20 Ultra 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED. Его разрешение составляет 3088×1440 пикселей. Кроме того, обладатели гаджета смогут записывать видео в формате 8K и пользоваться функцией съемки со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FullHD. Вместе со смартфоном идет перо S Pen. Благодаря этому устройству мобильным телефоном можно управлять удаленно. Galaxy Note 20 Ultra можно будет купить на 256 и 512 гигабайт.

Модель Galaxy Note20 имеет 6,7-дюймовую панель Super AMOLED Plus с разрешением 2400×1080 пикселей. Также в смартфоне установлена тройная камера. Объективы имеют разрешение 12, 64 и 12 мегапикселей. Гаджет работает от аккумулятора емкостью 4300 миллиампер-часов. Для покупателей будут доступны версии на восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Рекомендованная цена продажи Galaxy Note20 составляет 80 тысяч рублей, а Note20 Ultra — 100 тысяч рублей. Предзаказ планируют открыть с 5 по 20 августа.