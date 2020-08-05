Характеристики и фото новых гаджетов от Samsung появились в Сети до презентации

Инсайдеры слили в Сеть фото и характеристики новых гаджетов Samsung до официальной презентации. Стали известны мощности и дизайн очередных творений южнокорейских инженеров.

Новый флагман Samsung — смартфон Galaxy Note20 — выйдет в двух вариантах: стандартной и Ultra. Его снабдят мощными процессорами Snapdragon 865+ для продажи в США и Exynos 990 для Европы.

Слили информацию и о новой версии раскладушки Galaxy Z Fold 2. Внешний экран гаджета теперь занимает всю поверхность передней панели.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 выпустят в трех версиях: с диаметром 41 миллиметр, с диаметром 45 миллиметров и 45 миллиметров с с LTE-модулем. Еще Samsung представит беспроводные наушники Galaxy Buds Live и планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, к которым можно будет подключить клавиатуру.

Официальная презентация новых гаджетов от компании Samsung началась в 17:00 по московскому времени. Информации о ценах на смартфоны, часы, наушники и планшеты пока нет.