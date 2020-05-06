«Ъ»: с запуском социального интернета возникли сложности

В реализации проекта социального интернета появились трудности. У операторов до сих пор нет полного списка IP-адресов ресурсов, доступ к которым должен быть бесплатным. А у телеканалов — технических требований к сайтам без видео.

Сотрудники нескольких операторов связи рассказали газете «Коммерсант», что должны были получить IP-адреса облегченных версий соцсетей и телеканалов к 6 мая. Это необходимо, чтобы начать тестирование бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Оно началось 1 апреля и продлится вплоть до 1 июля.

Создавать такие ресурсы отказались телеканалы «Национальной медиа группы». В нее входят РЕН ТВ, Пятый канал и «СТС Медиа».

«Мы не разделяем предложение создать новые текстовые сайты каналов, так как это противоречит деятельности каналов мультиплекса», — отметили в НМГ. Перечень социально значимых ресурсов, в который вошел 391 сайт, в компании сочли слишком широким.

Подготовили сайты без видео телеканалы «Газпром-медиа», Первый канал, «Звезда», ВГТРК. Причем первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский считает модель сайта без видео и аудио несущей риски для телерадиохолдинга.

Ни у телеканалов, ни у интернет-ресурсов нет представления о том, каким требованиям должны соответствовать облегченные версии сайтов. Непонятно, как предоставлять к ним доступ чисто технологически.

Вопросы по реализации проекта возникли и у операторов связи. «Для обеспечения доступа к перечню сайтов нужны списки IP-адресов, мы до сих пор их не получили и оказываем услуги в рамках программ отсрочки платежа», — пояснили представители операторов.