Социально значимые сайты сделают бесплатными и на смартфонах

Сейчас ведутся переговоры с мобильными операторами. По словам члена правительства, многие компании подключают для своих клиентов популярные сервисы для безлимитного пользования, в этот список можно включить и ресурсы социальной значимости.

«Пока, конечно, они предоставляют пользование сервисов только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, мы договоримся и с мобильными операторами», — сказал Чернышенко.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о проекте «Доступный интернет» и поручил реализовать бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

В перечень ресурсов, опубликованных на сайте Минкомсвязи, вошел 391 портал. Все сайты разделены на несколько категорий. Среди них социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, карты, транспорт — в общем, все то, чем пользуется среднестатистический житель России в гаджете.

Бесплатный доступ к ресурсам пользователи уже получают в рамках эксперимента. Он продлится до 1 июля 2020 года.