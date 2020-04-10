    10 апреля 2020, 14:10

    Социально значимые сайты сделают бесплатными и на смартфонах

    Эля Данилюк

    Проект «Доступный интернет», который подразумевает бесплатный трафик на социально значимых сайтах, может появиться и на смартфонах. Об этом на Петербургском юридическом онлайн-форуме заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил «Интерфакс».

    Сейчас ведутся переговоры с мобильными операторами. По словам члена правительства, многие компании подключают для своих клиентов популярные сервисы для безлимитного пользования, в этот список можно включить и ресурсы социальной значимости.

    «Пока, конечно, они предоставляют пользование сервисов только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, мы договоримся и с мобильными операторами», — сказал Чернышенко.

    15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о проекте «Доступный интернет» и поручил реализовать бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

    В перечень ресурсов, опубликованных на сайте Минкомсвязи, вошел 391 портал. Все сайты разделены на несколько категорий. Среди них социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, карты, транспорт — в общем, все то, чем пользуется среднестатистический житель России в гаджете.

    Бесплатный доступ к ресурсам пользователи уже получают в рамках эксперимента. Он продлится до 1 июля 2020 года.