15 апреля 2024, 20:53
РЖД заключили договор о поставке поездов для ВСМ Москва — Петербург
РЖД подписали договор на создание двух поездов для ВСМ Москва — Петербург
РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Речь идет об изготовлении, сертификации и самой поставке электричек.
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Производством транспортных средств займется предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей, а к эксплуатации поезда должны быть готовы к концу марта 2028 года.
Конструкторское бюро завершило эскизное проектирование составов.
Предполагается, что поезд будет состоять из восьми вагонов, а его крейсерская скорость — 360 километров в час.
В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль. Она свяжет Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет чуть больше двух часов. Поезд будет делать до 16 остановок, так что пассажиры смогут очень быстро добраться из столицы до Твери, Валдая или Великого Новгорода.
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