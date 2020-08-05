«Ростелеком» создаст новый портал госуслуг. Он сможет обрабатывать 100 млн запросов в день

Новый портал госуслуг появится в России уже в 2020 году. Он будет мощнее нынешнего и сможет обрабатывать в день около 100 миллионов запросов. Его создадут программисты «Ростелекома».

«Идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам», — приводит ТАСС слова главы «Ростелекома» Михаила Осеевского на заседании ЦИК России.

Он добавил, что новая версия сайта госуслуг под руководством Минкомсвязи и правительства в целом появится и заработает уже в 2020 году.

План по созданию нового сайта соответствует национальным целям развития в сфере цифровой экономики. Эти цели определил президент России Владимир Путин в указе от 21 июля.

После объявления российского лидера в мае о выплатах семьям с детьми от трех до 16 лет сайт госуслуг из-за возросшей нагрузки стал работать с перебоями. Россияне за несколько дней подали более пяти миллионов заявок на детские пособия.