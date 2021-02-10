Ростех создал первый в России аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый аппарат ИВЛ, созданный на Уральском оптико-механическом заводе «Швабе», позволяет выполнять томографию безопасным для человека методом, без излучения.

«Российских аналогов устройства на данный момент не существует», — сообщили в компании.

Аппарат АИВЛ-01 зарегистрируют как медицинское изделие после завершения технических испытаний.

«Особенность прибора — в наличии модуля электроимпедансной томографии. Этот метод основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека. Показатель в полной мере отражает функциональное состояние органов пациента и помогает находить патологии за счет того, что пораженные участки отличаются от нормальных тканей по электропроводности», — рассказали в компании.

Комиссия Минобрнауки отметила АИВЛ-01 как один из лучших проектов в рамках федеральной программы развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы.

В августе 2020 года холдинг «Швабе» представил специальную пропускную систему с «антиковидными» тепловизорами.