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    10 февраля 2021, 12:46

    Ростех создал первый в России аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

    Александр Блинов

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал первый в России аппарат искусственной вентиляции легких с функцией безопасной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    Ростех создал первый в России аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

    Новый аппарат ИВЛ, созданный на Уральском оптико-механическом заводе «Швабе», позволяет выполнять томографию безопасным для человека методом, без излучения.

    «Российских аналогов устройства на данный момент не существует», — сообщили в компании.

    Аппарат АИВЛ-01 зарегистрируют как медицинское изделие после завершения технических испытаний.

    «Особенность прибора — в наличии модуля электроимпедансной томографии. Этот метод основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека. Показатель в полной мере отражает функциональное состояние органов пациента и помогает находить патологии за счет того, что пораженные участки отличаются от нормальных тканей по электропроводности», — рассказали в компании.

    Комиссия Минобрнауки отметила АИВЛ-01 как один из лучших проектов в рамках федеральной программы развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы.

    В августе 2020 года холдинг «Швабе» представил специальную пропускную систему с «антиковидными» тепловизорами.