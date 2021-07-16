Ростех показал фото новейшего истребителя

Ростех показал фотографию перспективного истребителя, который анонсирован как главная новинка на предстоящем авиасалоне МАКС-2021. Снимок самолета опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.

На фото запечатлен первый российский однодвигательный истребитель, укрытый защитным чехлом. Снимок украшает надпись Wanna See Me Naked? («Хочешь увидеть меня раздетым?»). Боевой самолет заявлен как главная премьера МАКС-2021.

Источник фото: Facebook, страница Ростеха

Истребитель сможет развивать сверхзвуковую скорость, так что его будет сложно распознать при помощи радаров.

Ранее Ростех сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит на Международном авиационно-космическом салоне принципиально новый военный самолет. Тип воздушного судна при этом не раскрывался.

Коммерческий директор АО «Авиасалон» Владимир Советкин ранее рассказал «360», какие еще новинки представят на МАКСе, который в этом году в 15-й раз пройдет в подмосковном Жуковском. Выставка будет проходить с 20 по 25 июля.