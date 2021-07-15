МАКС-2021 подарит гостям зрелище. Какие новинки представят на авиасалоне

В Жуковском в 15-й раз пройдет авиасалон МАКС. В этом году ожидается сразу несколько премьер. Как пандемия отразилась на всей авиационной промышленности и что посмотреть в этом году, «360» рассказал коммерческий директор АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Преграды пандемии

«Все выставки 2019–2020 годов были отменены. Мы в этом ряду сейчас стоим первыми. Организаторы решили МАКС провести», — рассказал Советкин.

Он отметил, что мировая авиационная отрасль упала, это отразилось на возможности проводить такие выставки. На западных мероприятиях главное — заключить контракт. Так как авиационная промышленность в упадке, то и покупать нечего.

«Какой смысл продавать самолеты, если они пока не нужны? В отрасли достаточно того, что есть. В этом ряду МАКС всегда отличался, потому что у нас не так много контрактов с точки зрения покупок, как это на западных рынках», — объяснил он.

По большей части наш салон — демонстрация российской техники, наших инновационных разработок, которые, поверьте, присутствуют в нашей стране. И того научного потенциала, который сохранился и развивается Владимир Советкин.

По его словам, с этой точки зрения отменять салон было бы кощунством.

Что посмотреть?

Советкин отметил, что посетителей ждет интересная экспозиция.

«У нас есть что показать публике и бизнесу. На салонах мы можем четко проследить, как развивается авиационная отрасль в стране. Например, 10 лет назад была премьера Т-50 — современного истребителя, который сейчас приобрел облик Су-57», — рассказал коммерческий директор АО «Авиасалон».

Также 10 лет назад появился Sukhoi Superjet. В этом году на МАКСе этот самолет тоже будет представлен, но уже в ливрее авиакомпании «Россия». Кроме того, будет впервые показан самолет Ил-114-300. Его очень ждут в регионах, так как он заменит Ан-24. Еще будет презентована замена легендарного Ан-2, который будет выпускаться под названием «Байкал».

«Они, может быть, не так актуальны для зарубежного рынка. Но мы и не хотим им их показывать. Для зарубежного рынка недавно была объявлена громкая премьера нового военного истребителя, которая будет показана в первый день МАКСа. Это будет презентация», — рассказал Советкин.

Летная программа — визитная карточка МАКСа, признанная в мире. Она самая обширная и насыщенная. Мы этим отличаемся. История МАКСа начиналась с летного праздника, эта традиция сохраняется Владимир Советкин.

Из-за коронавирусных ограничений есть опасение, что в этом году будет меньше публики, чем обычно. Но летная программа все равно будет большой и насыщенной. Будут одиночные полеты и пилотажные группы, также себя покажут группа «Первый полет», пилотажная группа вертолетов из Индии «Саранг» и другие.

«Показы на МАКСе — это колоссальные эмоции. Можно посмотреть по телевизору или в интернете, но когда вы попадаете на площадку — совершенно другой эффект. Это ярко, зрелищно, громко и эффектно», — признался собеседник «360».

Как попасть на МАКС?

Как правило, на авиасалон приезжают на целый день. В Жуковском выделена огромная площадь для этого мероприятия. Самый простой способ доехать до места — это электричка. На официальном сайте можно приобрести билет. Но перед этим нужно получить QR-код.

«Доступ на территорию будет по QR-коду, который генерируется порталом „Госуслуги“. Если вы переболели, вакцинировались или имеете отрицательный ПЦР-тест, то получаете QR-код. На входе нужно будет предъявить код и удостоверение личности», — предупредил Советкин.

Необычные новинки

В этом году на МАКСе отдельный павильон будет посвящен науке. Из необычного — будут показаны электрические самолеты. В мире они уже есть, но отечественной разработки еще не было.

Выставка пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. На официальном сайте и в соцсетях можно посмотреть анонсы и всю актуальную информацию.

«Считается, что в Европе мы входим в топ-5 салонов. У нас есть своя ниша, в том числе среди американских и азиатских салонов. С точки зрения летной программы и количества зрителей — здесь мы точно впереди. У нас более зрелищное мероприятие, а за рубежом — более бизнесовое. И там и там присутствуют молодежные программы, наука и инновации», — пояснил коммерческий директор.

Кроме того, в этом году будет онлайн-трансляция всех деловых мероприятий, потому что к этому проявился высокий интерес. Зарегистрированы около 250 компаний из 55 стран. По предварительным данным, на МАКС планируют приехать 120 иностранных делегаций.

Фестиваль проведут с соблюдением всех мер эпидемической безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.