Технологии 05 октября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

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Viber Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос Представитель Роскосмоса Крикалев заявил, что РФ продолжит сотрудничество в космосе Роскосмос

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Россия планирует продолжить международное сотрудничество в космосе на будущих объектах инфраструктуры, заявил на пресс-конференции в честь запуска корабля Crew Dragon исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Речь шла о новой российской орбитальной станции, проектирование которой уже началось.

«Мы думаем над строительством новой космической станции. <…> Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — заявил Крикалев.

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Представитель Роскосмоса выразил уверенность, что Россия продолжит международное сотрудничество на новой станции.

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В России начались предварительные работы по проектированию новой космической орбитальной станции. До введения в эксплуатацию новой инфраструктуры Россия продолжит использование Международной космической станции.

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