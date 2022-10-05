Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 00:20

США заморозили все сферы взаимодействия с Россией — посол РФ

Спецоперация

06 октября 2022, 00:13

Представитель ЛНР Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых территорий

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 00:07

Медленно, но верно. ВС России провели работу над ошибками в ходе спецоперации

Общество

05 октября 2022, 23:58

Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики

Здоровье

05 октября 2022, 23:58

Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи

Деньги

05 октября 2022, 23:54

Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября

Интересное

05 октября 2022, 23:51

Эксперт Галкина рассказала, что россияне чаще заказывают с доставкой фрукты

Технологии

05 октября 2022, 23:51

Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос

Криминал

05 октября 2022, 23:50

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области

Технологии

05 октября 2022, 23:51

Россия продолжит международное сотрудничество в космосе на новых объектах — Роскосмос

Представитель Роскосмоса Крикалев заявил, что РФ продолжит сотрудничество в космосе

Читать 360tv в

Россия планирует продолжить международное сотрудничество в космосе на будущих объектах инфраструктуры, заявил на пресс-конференции в честь запуска корабля Crew Dragon исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Речь шла о новой российской орбитальной станции, проектирование которой уже началось.

«Мы думаем над строительством новой космической станции. <…> Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — заявил Крикалев.

Реклама

Представитель Роскосмоса выразил уверенность, что Россия продолжит международное сотрудничество на новой станции.

Реклама

В России начались предварительные работы по проектированию новой космической орбитальной станции. До введения в эксплуатацию новой инфраструктуры Россия продолжит использование Международной космической станции.

Роскосмос

Космос

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама