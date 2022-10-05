Технологии 05 октября 2022, 22:57 Поделиться Telegram

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Viber Россия начала проектирование новой космической станции — Роскосмос Исполнительный директор Роскосмоса Крикалев: РФ приступила к проектированию новой станции Pixabay.com

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В России начались предварительные работы по проектированию новой космической орбитальной станции. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

До введения в эксплуатацию новой станции Россия продолжит использование МКС, отметил представитель Роскосмоса.

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«Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС. И будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — заявил Крикалев.

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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной отправился к МКС5 октября в 19:00. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка со станцией планируется в автоматическом режиме в 23:57 по Москве 6 октября. Кикина поблагодарила всех участников запуска Crew Dragon.

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