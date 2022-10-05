Россия начала проектирование новой космической станции — Роскосмос | 360°

Все новости

Технологии

05 октября 2022, 22:57

Россия начала проектирование новой космической станции — Роскосмос

Эксклюзив

05 октября 2022, 22:55

«Никто не слышит его». Мать Сергея Вагина рассказала о причинах его голодовки в колумбийской тюрьме

Реклама

Общество

05 октября 2022, 22:29

Уличных музыкантов в Петербурге будут контролировать законом

Общество

05 октября 2022, 22:29

Жителя Ямала осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Мир

05 октября 2022, 22:27

Реакцию Зеленского на «план Маска» назвали отражением отношения Запада к России

Мир

05 октября 2022, 22:26

Эксперт Шустер предупредил о значительном росте цен на нефть из-за решений стран ОПЕК

Происшествия

05 октября 2022, 22:26

Тройная авария произошла в Челябинской области

Происшествия

05 октября 2022, 22:26

Слесарь погиб на заводе в Прикамье

Транспорт

05 октября 2022, 22:26

Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella

Технологии

05 октября 2022, 22:57

Россия начала проектирование новой космической станции — Роскосмос

Исполнительный директор Роскосмоса Крикалев: РФ приступила к проектированию новой станции

Читать 360tv в

В России начались предварительные работы по проектированию новой космической орбитальной станции. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

До введения в эксплуатацию новой станции Россия продолжит использование МКС, отметил представитель Роскосмоса.

Реклама

«Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС. И будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — заявил Крикалев.

Реклама

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной отправился к МКС5 октября в 19:00. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка со станцией планируется в автоматическом режиме в 23:57 по Москве 6 октября. Кикина поблагодарила всех участников запуска Crew Dragon.

Роскосмос

Космос

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама