Российскому космонавту отказали в выдаче американской визы

Власти США отказали в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу. Как сообщил ТАСС, Чуб планировал принять участие в космических тренировках в Центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.

Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года. Причины отказа в выдаче визы россиянину остались неизвестными.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал, что запросит позицию NASA по отказу в выдаче визы Чубу.

Российские космонавты готовятся к полету на МКС в центре Джонсона, проводя ознакомление с американской частью станции. Космонавты иностранных стран готовятся к миссии в Звездном Городке.

Чуб входит в состав дублирующего экипажа экспедиции МКС-68.

Ранее стало известно, что NASA планирует перекрыть российский модуль МКС «Звезда» из-за предполагаемой утечки воздуха.

В Роскосмосе назвали беспокойство американских коллег необоснованным, поскольку место разгерметизации вскоре будет заделано, а запасов воздуха на станции достаточно.