NASA задумало изолировать российский модуль на МКС. Но опасность утечки надумана

NASA предупредило о полной изоляции модуля «Звезда» на МКС, если ситуация с утечкой воздуха станет критической. Однако веских причин для закрытия части станции нет. Специалисты напомнили, что полная изоляция возможна только при опасных ситуациях, таких как столкновение с космическим кораблем.

NASA заявило, что российский модуль «Звезда» на МКС может быть перманентно изолирован из-за утечки воздуха. Курирующий станцию директор агентства Робин Гейтенс не исключила такой вариант, если ситуация станет критической.

Но пока что утечка не угрожает экипажу. Отверстие, из которого выходит воздух, настолько маленькое, что ультразвуковые детекторы его не фиксируют. Но запасов воздуха на МКС достаточно.

В Роскосмосе заявления NASA назвали необоснованным беспокойством, которое вызывает удивление. Средства для ликвидации негерметичности в модуле «Звезда» доставят на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». После этого космонавты приступят к устранению утечки.

В августе в российском модуле «Звезда» на МКС обнаружили утечку воздуха. Спустя несколько месяцев поиска экипаж нашел трещину и заделал ее. Тем не менее воздух все так же уходил.

Изоляция модулей МКС

Изолировать модуль на МКС могут по разным причинам. Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал «360», что экипаж решается на изоляцию в случае утечки. Другой вариант — если в части станции появился посторонний запах и космонавты выясняют его источник. Еще один веский повод для изоляции — невозможность МКС выполнить маневр «уклонение от космического мусора». Экипаж уходит на космические корабли, на которых они прибыли, а модули частично изолируются. Но рано или поздно их вновь открывают.

«Люки в модуле просто закрывают с возможностью дальнейшего открытия. Когда будет понятен перечень ремонтно-восстановительных работ в том или ином модуле, их откроют», — рассказал Борисенко.

Однако нынешняя ситуация на «Звезде» не представляет опасности и вряд ли требует изоляции. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сказал «360», что предложения по перманентному закрытию «Звезды» ничем не обоснованы.

В качестве примера опасного случая на космической станции, который потребовал изоляции, Эйсмонт привел столкновение модуля «Спектр» на станции «Мир» и корабля «Прогресс М-34» в 1997 году. Из-за аварии модуль утратил герметичность, произошла серьезная утечка. Космонавты быстро изолировали «Спектр» и начали ремонт.

«Эти два случая не сопоставимы, потому что на МКС нет никаких опасностей, которые привели бы к полной изоляции или изменению программы. Такого не было и не будет», — добавил Эйсмонт.

По правилам во время ремонта изолированные модули не отсоединяют от МКС и тем более не спускают на Землю. Те же части станции, которые отслужили свое, космонавты отстыковывают и присоединяют к «Прогрессу». Космический корабль входит вместе с ними в атмосферу, где сгорает.

Утечки на «Звезде»

Модуль «Звезда» вывели на орбиту еще в 2000 году. Он обеспечивает управление станцией, контролирует ее высоту над Землей и энергоснабжение. Спустя 19 лет на модуле зафиксировали небольшую утечку воздуха.

В апреле прошлого года космонавты обнаружили три возможные трещины в промежуточной камере «Звезды» и наложили на них несколько слоев герметика. В июле в модуле зафиксировали снижение давления, несмотря на работу космонавтов.

Натан Эйсмонт заметил, что утечки на МКС обычно происходят редко, но в последнее время их стало довольно много. Специалист предположил, что причина заключается в технологических проблемах при изготовлении и сборке «Звезды». И хотя трещины неопасны, их появление не соответствует штатной программе.

«При изготовлении используют пластичный алюминиевый сплав, поэтому образование трещины — это не норма. <…> Часто появляются признаки потери герметичности, они беспокоят экипаж, но с ними удается справиться — и трещины не разрастаются», — заключил Эйсмонт.