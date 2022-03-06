Российским IT-компаниям предложили сообщить о проблемах от санкций на Госуслугах

Министерство цифрового развития и связи начало сбор информации о срочных мерах поддержки для российских IT-компаний. Представители отрасли могут сообщить о своих проблемах на сайте госуслуг.

На портале начала работать специальная форма для обращения. Там сотрудники компаний могут также рассказать о том, какие ресурсы требуются для решения сложностей, с которыми они столкнулись. Помимо этого, участники опроса могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.

Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал, что ведомство ведет онлайн-мониторинг ситуации в отрасли и получает обратную связь от компаний.

«Сбор информации от участников рынка на сайте госуслуг запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», — пояснил он.

Сегодня Банк России сообщил о запуске антикризисных программ для поддержки малого и среднего бизнеса. Эти программы позволят бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.