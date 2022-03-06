Малый и средний бизнес поддержат льготным кредитованием. Главное о новых программах

В России запустят антикризисные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Их разработал ЦБ РФ вместе с правительством, сообщила пресс-служба регулятора. На обе программы выделен лимит в 500 миллиардов рублей.

Эти программы позволят бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.

По программе оборотного кредитования малые предприятия смогут получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке не выше 15% годовых, а ставка для средних предприятий не превысит 13,5%, пояснили в Банке России. Объем кредитования составит 340 миллиардов рублей. Программа будет действовать до 30 декабря этого года.

Инвестиционные кредиты будут предоставлять по расширенной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Эту программу ЦБ реализует совместно с Корпорацией МСП, которая выступает поручителем по кредитам.

По этой программе ставки не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. А лимит программы должен возрасти на 160 миллиардов рублей и достичь 335 миллиардов рублей. В Корпорации МСП заявили, что программа заработает с 16 марта и будет действовать весь 2022 год, написал РБК.

«На обе программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей. То есть общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей», — пояснили в регуляторе.