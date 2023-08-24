Технологии 24 августа 2023, 18:45 Российский модуль «Звезда» увел МКС от космического мусора Роскосмос: МКС уклонилась от космического мусора с помощью модуля «Звезда» unsplash.com

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Двигатели российского модуля «Звезда» увели МКС от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Служебный аппарат скорректировал орбиту Международной космической станции. Уточняется, что двигатели «Звезды» включили в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды. В результате маневра орбита МКС уменьшилась на 500 метров.

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«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля „Звезда“ для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — рассказали в госкорпорации.

Уклонение МКС не помешает стыковке транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» со станцией. За все время полета МКС коррекция высоты ее орбиты проводилась 344 раза.

Космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 22 августа поздравили россиян с Днем государственного флага прямо с борта МКС.