24 августа 2023, 18:45
Российский модуль «Звезда» увел МКС от космического мусора
Роскосмос: МКС уклонилась от космического мусора с помощью модуля «Звезда»
Двигатели российского модуля «Звезда» увели МКС от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Служебный аппарат скорректировал орбиту Международной космической станции. Уточняется, что двигатели «Звезды» включили в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды. В результате маневра орбита МКС уменьшилась на 500 метров.
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«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля „Звезда“ для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — рассказали в госкорпорации.
Уклонение МКС не помешает стыковке транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» со станцией. За все время полета МКС коррекция высоты ее орбиты проводилась 344 раза.
Космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 22 августа поздравили россиян с Днем государственного флага прямо с борта МКС.
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