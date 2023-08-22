Общество 22 августа 2023, 05:10 Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем флага Космонавты Прокопьев, Федяев и Петелин с МКС поздравили россиян с Днем флага

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем государственного флага. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Роскосмоса.

«Флаг — самый узнаваемый символ нашего государства. И мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны», — сказал в своей речи герой России Сергей Прокопьев.

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Космонавты отметили, что российский триколор олицетворяет независимость и многовековую историю страны.

«Мы горды тем, что представляем огромную страну, ее флаг и ее граждан», — заявил космонавт Андрей Федяев.

Ранее с Днем государственного флага россиян поздравил президент страны Владимир Путин.

Телеканал RT сообщил программу мероприятий в честь Дня российского флага в Карелии. Во всех районах республики состоятся мастер-классы, выставки, флешмобы, конкурсы. На площади в Петрозаводске состоится концерт с церемонией поднятия флага.