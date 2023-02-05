Технологии 05 февраля 2023, 20:09 Российский метеоспутник «Электро-Л» вывели на орбиту Роскосмос сообщил об успешном выходе на орбиту метеоспутника «Электро-Л» NASA

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Отправленный в космос на ракете-носителе «Протон-М» российский метеорологический спутник «Электро-Л» успешно вышел на орбиту. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса в своем Telegram-канале.

В корпорации уточнили, что это уже четвертый метеоспутник семейства «Электро-Л», который работает в космосе.

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Подобные космические аппараты собирают данные о метеоусловиях на Земле каждые 15–30 минут, что не только повышает точность и оперативность прогнозов, но и помогает решать глобальные вопросы наблюдения за климатом и его изменениями.

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Кроме того, теперь штормовые и экстренные сообщения о чрезвычайных погодных условиях синоптики смогут передавать гораздо быстрее. Вывод спутника закроет зону наблюдений в Тихом океане и на Дальним Востоке.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с Байконура 5 февраля. Ее пуск стал первым, произведенным в 2023 году, и прошел в штатном режиме.