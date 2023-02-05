Технологии 05 февраля 2023, 12:43 Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур Роскосмос запустил с Байконура ракету-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 4 стартовала с площадки космодрома Байконур утром 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Ракета-носитель отработала штатно. Разгонный блок уже отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту», — уточнили в госкорпорации.

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Спутник «Электро-Л» № 4 поможет метеорологам отслеживать обстановку в Тихоокеанском регионе.

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«Выводом спутника „Электро-Л“ № 4 мы окажемся на точке стояния 165,8 градуса восточной долготы. Тем самым мы закроем зону наблюдений в Тихом океане и на Дальним Востоке», — привел ТАСС слова заместителя генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

По его словам, большая часть природных явлений, влияющих на Дальний Восток, зарождается в районе Тихого океана.