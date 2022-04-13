Российские ученые придумали, как сделать полеты самолетах безопаснее

В России появилась система для контроля работы частей крыльев самолета, которые необходимы для набора или снижения высоты. Создателями разработки выступили отечественные ученые, сообщила газета «Известия».

Сама система представляет собой комплект датчиков, которые осуществляют контроль выдвижение закрылков. Приборы подадут сигнал о проблеме при возникновении нештатной ситуации.

По мнению специалистов, внедрение технологии предотвратит крен самолета, а также сократит нагрузку на экипаж и уменьшит вероятность ошибки пилотирования.

Провести тестирование разработки планируется уже в этом году. Сделают это на опытных экземплярах самолетов. Летные испытания намерены провести в 2023 году на новых серийных Superjet».

Старт конкурса изобретательских проектов Международного форума инноваторов IN’HUB был объявлен в Новосибирске 1 апреля. Инициатором проведения проекта стала компания «Норникель». В последние годы она активно занимается развитием научно-технической и инновационной деятельности в своих процессах — от геологоразведки до сбыта готовой продукции. Форум пройдет 6–8 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», тогда же пройдет и финальная часть конкурса.