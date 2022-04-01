Инновации и амбиции: открыт приём заявок на конкурс изобретательских проектов

1 апреля в Новосибирске был объявлен старт конкурса изобретательских проектов Международного форума инноваторов IN’HUB. Форум пройдёт 6–8 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», тогда же пройдёт и финальная часть конкурса.

Инициатором проведения проекта стала компания «Норникель», которая в последние годы активно занимается развитием научно-технической и инновационной деятельности в своих процессах — от геологоразведки до сбыта готовой продукции. Компания видит большой потенциал для внедрения перспективных разработок на предприятиях, поэтому поддерживает и популяризирует изобретательство и рационализаторство на самых разных уровнях.

Проект поддержали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Новосибирска, а также международные и российские партнёры – Международная федерация ассоциаций изобретателей (International Federation of Inventors' Associations), Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, НТА «Технопол-Москва» и Фонд «Технопарк Академгородка».

«Мы всегда старались добиться внимания крупных индустриальных корпораций, государственных корпораций, чтобы либо те решения, которые малые предприятия предлагают, были ими востребованы, либо корпорации ставили задачи перед малыми предприятиями по тем технологиям, по тем решениям, которые им нужны и где они впоследствии в случае успешной разработки готовы стать заказчиками», — рассказал Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка». — «Этот форум показывает, что теперь корпорации повернулись лицом к начинающим предпринимателям и сами готовы активно участвовать в их привлечении к своей деятельности, к развитию своих технологий, развитию своих производств. Это очень хорошо. Потому что никакие серьезные технологии, за редким исключением, не могут быть реализованы без участия индустриальных партнеров, крупных индустриальных заказчиков, которые и диктуют законы рынка высоких технологий».

Вице-президент по инновациям компании «Норникель» Виталий Бусько подчеркнул: «Нам важно, чтобы в России появилась экосистема инноваций. Этот форум — возможность для изобретателей продемонстрировать свои изобретения и получить обратную связь от заказчиков в лице нашей компании и других крупных компаний. Наиболее интересные решения мы обязательно пропилотируем у себя. И дальше у нас будет возможность пообщаться с инвесторами, пообщаться с заказчиками. Надеемся, IN’HUB даст толчок к развитию инноваций в России».

О необходимости использовать идеи изобретателей на производствах и в других технологических процессах упомянул и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев: «Одно дело — хорошая идея, и другое дело — то, что нужна конкретная технология, или конкретный продукт для промышленного предприятия. Со временем мы поймем, что нужно „Норникелю“ или другим крупным холдингам, а они поймут, чего ждать от наших инноваторов. Это совместное движение навстречу друг другу — оно рано или поздно даст свои результаты».

К участию в конкурсе приглашены как опытные изобретатели — сотрудники научных институтов, организаций и предприятий, частные лица, авторы изобретений, обладающих правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, так и начинающие –школьники, студенты и технические энтузиасты, изобретения которых пока не запатентованы. Заявку можно оставить на официальном сайте Форума с 1 апреля по 31 мая 2022 года. Организаторы надеются, что в конкурсе примут участие около тысячи человек из разных стран.

«Сейчас многие задают вопрос, как сложившаяся новая внешнеполитическая ситуация может повлиять на те планы по проведению международного конкурса, которые у нас есть», — пояснил Вадим Гусев, генеральный директор научно-технической ассоциации «Технопол-Москва». — «Хотелось бы отметить, что на рынке технологий и изобретений, судя по структуре аналогичных форумов за рубежом, на ведущих мировых площадках, порядка 80% — это страны Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому в нынешней ситуации какие-то сложности, которые появляются сейчас на внешнеполитической арене, нас серьезно не затронут, а наоборот, мне кажется, позволят нашей стране найти новые рынки сбыта своих технологий, создать какие-то позитивные экономические процессы. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом и считаем, что этот форум должен быть успешным».

Изобретательские проекты участников охватят широкий спектр сфер жизнедеятельности современного человека: механизмы и машинное оборудование, производственные процессы и металлургию, компьютерные технологии и электронику, безопасность и охрану труда, товары для дома, медицину, защиту окружающей среды и пр. Лучшие разработки, имеющие высокие научно-технические, экономические и финансовые показатели, будут оценены экспертным советом по нескольким критериям, в том числе — актуальность, влияние на производственную инфраструктуру, экологические условия, социальная эффективность.