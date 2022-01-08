Российские ученые нашли новый приближающийся к Земле астероид

Астероид массой 18 тысяч тонн обнаружили ученые Института прикладной математики Российской академии наук. Космическое тело направляется к Земле, но сближение с нашей планетой произойдет не раньше 5 апреля 2095 года. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По данным ученых, диаметр астероида составляет 24 метра. Он получил название UL17. Шансы на то, что он столкнется с нашей планетой составляют минимальные 0,02%.

Также никаких шансов на столкновение с Землей нет у открытого в 2014 году астероида Апофис. У этого космического скитальца размеры намного больше — его диаметр составляет 400 метров, но угрозы для землян он не представляет.

В ноябре прошлого года NASA отправило в космос зонд DART. Это первая в мире система для защиты Земли от астероидов. После выхода на орбиту аппарат отправится к двойному космическому телу Дидим, которое вращается вокруг Солнца.

Осенью 2022 года объекты врежутся друг друга со скоростью 24 тысячи километров в час. По расчетам специалистов, это изменит траекторию полета астероида. Ученые считают, что защитить нашу планету от падения крупных метеоритов можно, меняя их направление при приближении к Земле.