NASA испытало систему защиты Земли от астероидов

Космическое агентство NASA испытало новую систему защиты Земли от астероидов. С помощью ракеты-носителя Falcon 9 в космос отправили зонд DART.

Зонд для защиты Земли запустили с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Пуск провели в рамках проекта DART (Double Asteroid Redirection Test), направленного на изменение траектории полетов астероидов. Этот проект стал первым в истории освоения космоса.

После выхода на орбиту зонд направится к двойному астероиду Дидим, вращающемуся вокруг Солнца. Диаметр астероида составляет 150 метров.

«Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник», — отметила руководитель подразделения планетологии NASA Лори Глэйз.

Столкновение зонда с Дидимом произойдет осенью 2022 года. Объекты врежутся друг в друга на скорости 24 тысячи километров в час. Ученые не собираются уничтожать астероид, а хотят изменить траекторию его полета.

«Это преднамеренное столкновение космического аппарата с куском камня. Мы пытаемся научиться отклонять угрозы», — пояснил замглавы Управления научных миссий NASA Томас Зурбучен.

Если все пройдет успешно, то у специалистов появится возможность в будущем изменять траекторию движения опасных астероидов для защиты Земли.