Технологии 28 декабря 2022, 11:12 Российские производители компьютеров выступили против параллельного импорта «Коммерсант»: кабмин обсуждает возможность запрета ввоза в Россию зарубежных компьютеров Unsplash

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Правительству предложили запретить ввоз в Россию импортных компьютеров HP, Dell, Asus, Lenovo, Acer, MSI. Об этом сообщил «Коммерсант». С такой инициативой выступила российская компания ICL, выпускающая компьютеры, ноутбуки, мониторы и другую цифровую технику.

Генеральный директор ICL Евгений Степанов попросил главу Минцифры Максута Шадаева поддержать российских производителей электроники. В частности, запретить параллельный импорт техники.

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«Эта мера позволит освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в стране, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%», — уточнил он в письме.

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В качестве одной из мер поддержки Степанов указал запуск программы 20%-го кешбэка для покупателей российских компьютеров. Также речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники предпринимателям для ее дальнейшей реализации.

В Минпромторге изданию рассказали, что прорабатывают поддержку потребителей отечественной радиоэлектронной продукции совместно с Минцифры. Однако чиновники выступили против ограничения параллельного импорта, так как это может вызвать сокращение ассортимента и роста нелегальных поставок.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что с 31 декабря популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах из-за отсутствия обновлений. Речь идет о 49 моделях телефонов, включая iPhone 5, Huawei, LG и Samsung. Компания разошлет владельцам таких гаджетов специальное оповещение.