Технологии 05 мая 2023, 02:12 Российские пользователи Xbox пожаловались на невозможности войти в аккаунты Unsplash

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Некоторые пользователи игровых консолей Xbox не смогли войти в свои аккаунты. Россияне стали жаловаться на это в соцсетях, сообщил ТАСС.

Сообщения о проблемах с доступом в аккаунты появились в группе Xbox Community во «ВКонтакте». Сообщество насчитывает порядка 100 тысяч пользователей. По их словам, при попытке входа в аккаунт высвечивается ошибка с текстом «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».

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Части пользователей удалось справиться с проблемой с помощью изменения DNS, то есть доменных имен.

Ранее компания Microsoft сообщила об остановке выпуска обновлений для Windows 10. Последней версией операционной системы станет текущая — 22H2. Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.