Технологии 29 апреля 2023, 02:53 Microsoft прекратит выпуск обновлений для Windows 10 Microsoft: поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года Pxhere

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Компания Microsoft заявила о прекращении выпуска обновлений для Windows 10. Текущая версия 22H2 станет последней версией операционной системы, сказано в заявлении на официальном сайте Microsoft.

«Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года», — сообщили в компании.

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При этом Microsoft продолжит выпускать ежемесячные обновления безопасности до вышеуказанной даты.

Американская корпорация Microsoft планирует сохранить свое присутствие на российском рынке. Она предложит сотрудничество не попавшим под санкции российским компаниям. С начала года порядка тысячи российских фирм получили от корпорации предложение о продлении лицензии на софт. Microsoft не собирается просто так лишаться клиентов в России, поэтому не ликвидирует свое представительство.

Ранее стало известно, что компания Microsoft больше не обслуживает по гарантии консоли Xbox в России. Это касается всех приставок, даже ввезенных в страну официально.