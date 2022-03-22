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    22 марта 2022, 15:27

    Российские кибервойска предложили усилить контрактниками

    Депутат Госдумы Горелкин предложил принимать в кибервойска контрактников

    Александр Блинов

    Депутат Госдумы Антон Горелкин поддержал идею замглавы Минпромторга Василия Шпака о создании альтернативной армии для IT-специалистов. Однако парламентарий предложить набирать в такие кибервойска контрактников, передал Telegram-канал Ura.ru.

    Депутат напомнил, что молодым сотрудникам IT-компаний в России планируют предоставлять отсрочку от армии. Поэтому Горелкин предложил набирать в кибервойска контрактников.

    «Я считаю, что кибервойска нужно усиливать не молодыми специалистами, а бывалыми бойцами — в рамках контрактной военной службы», — заявил законодатель.

    Горелкин добавил, что возможность отсрочки от армии должна быть у максимального количества молодых и амбициозных айтишников, желающих работать в России.

    Замглавы Минпромторга ранее признался, что по состоянию здоровья не служил в армии, но до сих пор жалеет. В связи с этим у Шпака возникла идея создать в России кибервойска и сформировать гособоронзаказ в сфере информационной безопасности. Шпак подчеркнул, что это лишь его предложение, поскольку сам он не уполномочен давать такие советы.

    Ранее в Минпромторге пообещали, что дефицита офисной бумаги в России не будет.