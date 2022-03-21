Минпромторг: дефицита офисной бумаги в РФ не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, пообещали в Минпромторге. Поставки стабилизируются в течение недели, сообщило РИА «Новости».

«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — пояснили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Рынок офисной бумаги почти полностью обеспечивают отечественные производители, добавили в ведомстве. В России действуют три крупных предприятия, которые занимались поставками в этой сфере не только внутри страны, но и за ее пределами.

Также министерство сообщило о начале стабилизации цен на сахар в России. За предыдущую неделю продажи снизились на 29% — таковы оперативные данные продаж, предоставленные Федеральной налоговой службой.