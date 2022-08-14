Хакеры из группировки Killnet взломали сайт американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Основатель сообщества на условиях анонимности рассказал RT, что удалось узнать после изучения данных.

По его словам, хакерам из Killnet удалось достать более девяти гигабайт различной информации.

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA», — рассказал он.

По его словам, корпорации уже более 10 лет находятся в тесном сотрудничестве. Также основатель Killnet заявил, что представители компании Lockheed Martin отрицают взлом и утечку данных их сотрудников. Он задался вопросом о возможных действиях управления корпорации, когда подтвердится факт обнародования такой информации.

«Что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — риторически спросил основатель Killnet.

О взломе сайта производителя РСЗО HIMARS стало известно еще 10 августа. Хакеры из группировки Killnet подтвердили, что это их рук дело.