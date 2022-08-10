Российские хакеры взломали несколько систем Lockheed Martin, создающей HIMARS
Российские хакеры Killnet сообщили о взломе систем Lockheed Martin, производящей HIMARS
Российская хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Компания занимается производством РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — сказано в Telegram-канале группировки.
Сайт американской корпорации на данный момент уже работает.
Согласно сообщению в Telegram-канале основателя «Российского сообщества хактивистов Killnet, Легион, Кибер Армия России» — KillMilk — удалось также взломать внутреннюю систему авторизации сотрудников Lockheed Martin, оттуда скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Хакеры в начале августа сообщили о начале атак на Lockheed Martin. РСЗО HIMARS с конца июня этого года применяются ВСУ против Вооруженных сил РФ.