«Ъ»: российские госкомпании останутся без Zoom

Государственным учреждениям и компаниям из России перестанут продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom. Скорее всего, в Zoom Video Communications испугались американских санкций. Хуже, прежде всего, будет закупившим услуги образовательным учреждениям.

Дистрибутор решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» направил письмо партнерам. В нем, уточнила газета «Коммерсант», идет речь об отзыве у российского партнера авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — заметил гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко. По его словам, работу по действующим контрактам продолжат.

В 2020 году дистрибьютор участвовал минимум в четырех тендерах на поставку Zoom для образовательных учреждений. На сайте госзакупок за этот период можно найти порядка 40 тендеров, в рамках которых вузы и колледжи РФ закупали Zoom. Участники рынка уверены, что западные сервисы можно заменить российскими аналогами.

Не исключено, что принятое Zoom Video Communications решение связано с санкционными рисками. Главной площадкой для услуг сервиса являются США, и компания будет стремиться исключить из своей практики любой подрывающий имидж повод. В конце 2020 года аналогичное решение приняли в Microsoft, отказавшись продавать софт МГТУ имени Баумана. Вуз попал под ограничения США за подготовку специалистов по вооружению.