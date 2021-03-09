Основатель Zoom подарил шесть миллиардов долларов неизвестно кому

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил 40% акций сервиса для видеозвонков — их стоимость оценили в шесть миллиардов долларов. Кто именно получил такой щедрый подарок не уточняется.

Об этом сообщил Wall Street Journal. Издание пишет, что до этого Эрик Юань был крупнейшим акционером Zoom — его доля составляла 15%.

Официальные представитель сервиса для видеозвонков сообщил, что передача акций прошла «в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», однако не стал раскрывать подробности сделки. До сих пор неизвестно, кто именно получил 40% акций Юаня.

При этом Эдвард Мойя из трейдинговой компании Oanda сообщил, что рынок удивился такому поступку акционера.

«Юаню всего 51 год, он женат и у него трое детей, перераспределение активов в его случае может выглядеть чересчур поспешным», — заявил он.

Мойя уточнил, что инвесторы могут волноваться до тех пор, пока не станет ясно, кто теперь владеет пакетом. Эрик Юань основал Zoom в 2011 году, однако массовую популярность сервис приобрел на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Его стали использовать для совместной работы сотрудников, которых перевели на удаленку. За счет этого рыночная цена акций Zoom выросла почти в три раза за год, а Юань стал бизнесменом года по версии Time.