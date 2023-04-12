Важное 12 апреля 2023, 17:30 Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе Путин назвал Российскую орбитальную станцию форпостом страны в космосе РИА «Новости»

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Российская орбитальная станция (РОС) должна оказаться форпостом государства в космическом пространстве. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. Его процитировал ТАСС.

«Надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование Российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса», — сказал он.

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Российский лидер пояснил, что новая РОС также будет решать задачи, которые стоят перед страной «в самом широком смысле этого слова». Он призвал продолжать славные дела и традиции покорителей космоса.

По его словам, российская космическая отрасль сейчас активно развивается. Об этом свидетельствуют 100 безаварийных пусков подряд. Путин также отметил необходимость нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Страна обязательно продолжит освоение космоса, подчеркнул он.

Путин назвал уникальным событием для мирового кинематографа фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов», который сняли в космосе, сообщил RT. И в этом Россия оказалась первой, констатировал глава государства.