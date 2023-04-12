12 апреля 2023, 17:27
Путин поставил задачу нарастить производство спутников в России
Путин: в России нужно увеличить производство спутников для различных целей
России необходимо нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, сообщил ТАСС.
«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства», — подчеркнул глава государства.
Реклама
По его словам, для этого требуется совместно с технологическим бизнесом значительно нарастить объемы производства спутников. От опытно-конструкторских работ нужно перейти к конвейерной сборке, пояснил президент.
Такие задачи решаются в других странах мира, и Россия также способна справиться с этим, выразил уверенность Путин. Он указал, что спутниковые технологии могут быть полезны и эффективны во многих отраслях. И в этом состоит еще одна причина востребованности и актуальности усилий в данном направлении.
Космические спутники
Владимир Путин
Космос
Реклама
Реклама