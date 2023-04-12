Важное 12 апреля 2023, 17:27 Путин поставил задачу нарастить производство спутников в России Путин: в России нужно увеличить производство спутников для различных целей РИА «Новости»

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России необходимо нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, сообщил ТАСС.

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, для этого требуется совместно с технологическим бизнесом значительно нарастить объемы производства спутников. От опытно-конструкторских работ нужно перейти к конвейерной сборке, пояснил президент.

Такие задачи решаются в других странах мира, и Россия также способна справиться с этим, выразил уверенность Путин. Он указал, что спутниковые технологии могут быть полезны и эффективны во многих отраслях. И в этом состоит еще одна причина востребованности и актуальности усилий в данном направлении.