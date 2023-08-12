Технологии 12 августа 2023, 20:24 Россияне смогут и дальше пользоваться iPhone в повседневной жизни — депутат Депутат Ющенко: запрета на использование iPhone в обычной жизни быть не может Pixabay

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Запрета использовать iPhone и другую технику Apple в обычной жизни в России быть не может. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

«Говорить о полном запрете можно будет только тогда, когда мы что-то предложим нашим пользователям как минимум соответствующего качества», — заявил депутат.

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Ющенко отметил, что пока в России не выпустили ни одного смартфона, сравнимого по качеству с iPhone. Парламентарий отметил, что любой гаджет, вне зависимости от страны производства, можно взломать. Этот факт нужно иметь в виду, разговаривая по телефону. При наличии грифа «секретно» недопустимо использовать iPhone для внутриведомственной переписки.

Минцифры запретило своим сотрудникам использовать для служебных целей технику Apple. В личных целях использовать iPhone и планшеты можно, однако нельзя входить с них в рабочую почту и открывать документы. Ранее запрет на технику Apple в рабочей сфере ввели в ряде министерств и ведомств России.