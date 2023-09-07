Технологии 07 сентября 2023, 17:45 Россиянам рекомендовали не покупать новые iPhone 11 и 12 Основатель ISUPPORT Майзлер предупредил о подпольно восстановленных iPhone 11 РИА «Новости»

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Большинство новых iPhone 11 и 12 восстановлены в подпольных условиях. От покупки таких гаджетов следует отказаться, рассказал «Газете.ru» основатель и руководитель сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер.

Представители компании Apple в России строго контролируют процесс ремонта старых гаджетов для дальнейшего восстановления. Но сейчас в стране участились случаи, когда продавцы самостоятельно ремонтируют ушедшие с официального сайта смартфоны и выдают их за новые. Такие модели давно неактуальны, подчеркнул Майзлер.

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«Люди все никак не поймут, что жизненный цикл новых iPhone — два-три года. Под жизненным циклом я имею в виду срок их реализации как новых устройств», — отметил эксперт.

По его словам, на то, что телефон не новый, а восстановленный, указывает низкая цена. Без опасений можно покупать только 14-ю серию iPhone, добавил Майзлер.

Предоплата за новый iPhone 15 составит почти миллион рублей. Характеристики этого устройства пока окончательно не ясны, писали «Известия».

Стоимость гаджета на официальном рынке при параллельных поставках будет начинаться от 100 тысяч рублей. При такой цене огромного спроса на новинки не будет, поделился мнением владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.