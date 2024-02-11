Технологии 11 февраля 2024, 03:17 Россиянам рассказали, как надежно удалить данные из запрещенных соцсетей Эксперт Липов: из запрещенных соцсетей убрать данные можно, удалив аккаунт Freepik

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Удалить данные из запрещенных социальных сетей можно. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов рассказал агентству «Прайм», как правильно это сделать

В большинстве соцсетей есть функции «Деактивация аккаунта» и «Удаление аккаунта». Это разные вещи, предупредил эксперт. Первая сохраняет все данные на сервере, вторая — стирает их полностью.

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Личная информация может некоторое время сохраняться в результатах поиска, отметил Липов. Чтобы их удалить из поиска, нужно заполнить форму на удаление в поисковой системе.

«Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете», — подчеркнул Липов.

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали, как уберечь личные данные от взлома при помощи умных устройств. Хакеры могут получить доступ к персональной информации даже через умную зубную щетку.